Два командира ВСУ получили пожизненные сроки за атаку БПЛА на пляж в Курске

Из-за атаки погибли четыре человека

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Серебряков/ ТАСС, архив

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы заочно двух командиров батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Дмитрия Коляду и Никиту Зеленко за атаку беспилотниками на пляж "Городской" в Курске, в результате которой погибли четыре человека, включая пятилетнего мальчика. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить в отношении каждого наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а остальной части - в колонии особого режима", - огласил приговор судья.

Командиры батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ 32-летний капитан Дмитрий Коляда и 37-летний лейтенант Никита Зеленко заочно арестованы и объявлены в международный розыск, оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов. Процесс над украинскими командирами проходил в заочной форме.

В суде установлено, что 8 июля 2025 года Коляда и Зеленко, действуя в составе организованной группы, запустили два БПЛА самолетного типа со взрывными устройствами, начиненными гексогеном и металлическими поражающими элементами, целенаправленно атаковав пляж "Городской" в Курске. В результате атаки четыре человека, включая пятилетнего ребенка, погибли, шесть человек получили ранения. Украинцы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего тяжкие последствия). Приговор не вступил в силу.

Ранее, 19 ноября 2025 года, Зеленко был признан виновным в совершении аналогичного состава преступления (ст. 205 УК РФ) и получил 18 лет колонии строгого режима. Южный окружной военный суд также дважды оглашал обвинительный приговор Коляде, назначив ему 17 лет и 23 года в колонии строгого режима.