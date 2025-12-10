Мошенники убедили школьника из Карелии привезти в другой регион $23,2 тыс.

Под давлением аферистов он отыскал сбережения в доме, а затем на такси привез собранные средства в Ленинградскую область

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 декабря. /ТАСС/. Школьник из карельской Сортавалы передал мошенникам $23,2 тыс. родительских накоплений. Под давлением аферистов он отыскал сбережения в доме, а затем на такси привез собранные средства в Ленинградскую область, сообщили в Telegram-канале МВД республики.

"В ходе общения юношу заставили лично провести обыск в своем доме - под видеозапись. Он нашел $23 200 и упаковал их в сумку. Гражданину пояснили, что средства нужно задекларировать, а для проведения этой процедуры необходимо отправиться на такси в Ленинградскую область. Весь путь неизвестные находились на связи с юношей под предлогом того, что прерывать звонок категорически запрещено, они же вызвали такси. Прибыв по указанному адресу, юный житель республики передал деньги родителей незнакомцу, который сообщил ему пароль", - сказано в сообщении.

Как выяснили полицейские, изначально старшекласснику в вечерние часы поступил звонок от некоего магазина техники, его убедили назвать код из СМС "для получения заказа". На следующее утро подростку поступило сообщение о входе в аккаунт портала "Госуслуги" с незнакомого устройства. Для решения проблемы был указан номер телефона.

Под руководством "специалистов" старшеклассник вошел в личный кабинет, используя функцию демонстрации экрана. После этого школьнику внушили, что от его лица оформлена доверенность на преступника и сам он находится под подозрением. Затем незнакомцы, выдававшие себя уже за сотрудников ФСБ, стали грубо разговаривать. Они обещали выехать домой с обыском для конфискации наличности и иного имущества.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все причастные.