В Сумах с утра вновь начались аварийные отключения электричества

В городе также обесточены объекты "Горводоканала", остановлено движение троллейбусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. В Сумах на севере Украины утром 10 декабря вновь начались аварийные отключения электроснабжения. Графики почасовых отключений в некоторых районах города не действуют. Об этом сообщает местное облэнерго.

"У кого пропал свет в Сумах вне графиков почасовых отключений - это аварийная ситуация. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении компании.

В связи с отсутствием электроэнергии в Сумах также обесточены объекты "Горводоканала", остановлено движение троллейбусов.

9 декабря аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов происходили в большинстве регионов Украины, в том числе в Сумской области, а также в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и ряде других областей.