В Орловской области объявляли ракетную опасность

Жителей призывали зайти в здания или укрытия

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Угрозу ракетного удара объявляли в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал губернатор.

Позже Клычков сообщил об отмене угрозы.

