"Инсайдер": в Черноморске перекрыли дороги из-за отключений света

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Жители города Черноморска Одесской области на юге Украины перекрыли дороги в знак протеста в связи с отключениями света. Об этом сообщило издание "Инсайдер".

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале издания, видно, как толпа людей выстроилась на одном из пешеходных переходов, перекрыв движение автомобилей. Издание не уточняет, сколько всего дорог перекрыто жителями.

7 декабря жители одного из поселков Киевской области также перекрывали дорогу в знак протеста в связи с отсутствием электроэнергии. При этом украинцев предупреждают, что применение многочасовых графиков отключения электроэнергии, которые сейчас вводятся на Украине ежедневно, может продлиться до начала апреля.