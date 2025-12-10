ТАСС: экс-мэр Иванова не признает вину в превышении полномочий

По версии следствия, Александр Шаботинский создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области, экс-глава областного центра Александр Шаботинский, подозреваемый в превышении должностных полномочий, не признает вину. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Вину [Шаботинский] не признает", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Шаботинский с 2020 по 2024 год в должности заместителя председателя правительства Ивановский области, используя свои должностные полномочия, создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку выполненных работ. Покровительство фирмам чиновник оказывал по договоренности с бывшими начальниками департамента ЖКХ, руководящими ведомством в указанный период. Для этого он изначально подбирал подходящих кандидатов на указанные должности, которые в последующем назначались по его инициативе для реализации преступной схемы.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Ивановской области сообщили, что всего по такой схеме заключено свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 млн рублей. В настоящее время экс-глава Иванова задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.