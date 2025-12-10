В Свердловской области ограбившему ювелирный магазин дали 10 лет

Мужчина также ранил сотрудника

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Екатеринбурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима мужчину, ограбившего в 2017 году ювелирный магазин и ранившего его сотрудника. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

"Вынесен приговор по уголовному делу о совершении разбойного нападения на ювелирный магазин с причинением ущерба на сумму свыше 2,8 млн рублей. <…> Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в размере 500 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что осужденный действовал в сговоре с подельником. В январе 2017 года преступники, вооруженные пистолетом, ворвались в магазин и похитили из него ценности на сумму более 2,8 млн рублей. Один из соучастников выстрелил в голову сотруднику ювелирного, после чего оба налетчика скрылись в Самарской области.

Задержать грабителя удалось благодаря данным из федеральной базы геномной информации.

Второй нападавший на момент раскрытия преступления умер из-за болезни.