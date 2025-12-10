В ЦФО нашли более 83,5 кг взрывчатки с начала 2025 года

Также росгвардейцы задержали более 27 тыс. правонарушителей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 83,5 кг взрывчатых веществ обнаружили росгвардейцы с начала года в Центральной России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Изъято около 7 тысяч единиц огнестрельного оружия, 42,5 тыс. боеприпасов различного калибра и более 83,5 кг взрывчатых веществ, а также почти 30 кг наркотических веществ и материальных ценностей на сумму более чем 294 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что караулами соединения по охране важных государственных объектов задержаны более 90 нарушителей пропускного и внутриобъектового режима, а также не допущено несанкционированного вывоза материальных ценностей.

Кроме того, добавили там, сотрудники ОМОН и СОБР территориальных органов Центрального округа Росгвардии в ходе выполнения задач задержали более 27 тыс. правонарушителей, а также внесли значительный вклад в решение задач по противодействию терроризму на территории Северо-Кавказского региона. Свыше 1 тыс. специальных мероприятий и операций проведено при их непосредственном участии.