Свидетель заявил, что экс-судья Тришкин выбросил оружие после стрельбы

Сын Альберта Тришкина Игорь рассказал, что после конфликта с таксистом его отец предварительно разобрал пистолет перед тем, как избавиться от него на МКАДе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свидетель заявил, что бывший судья военного суда Альберт Тришкин разобрал и выбросил пистолет после того, как выстрелил в таксиста в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Видновского горсуда, где идет процесс над бывшим судьей.

На судебном заседании был допрошен в качестве свидетеля сын Тришкина Игорь, который находился с ним в автомобиле в ходе конфликта.

"Он нашел пистолет рядом со своей работой. Его место работы находится на Госпитальном переулке. После конфликта он разобрал пистолет и выбросил его на МКАДе", - сказал Тришкин-младший. Из оглашенных ранее материалов дела следует, что в ходе следствия этот пистолет найден не был.

В отношении бывшего военного судьи избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Тришкину грозит до пяти лет лишения свободы.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в середине июля дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении судьи Тришкина по п. "д", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия). После этого судья подал прошение об отставке, которую приняли. Проверкой СК было установлено, что в августе 2024 года Тришкин ранил из незарегистрированного травматического пистолета водителя такси, с которым у него возник дорожный конфликт. Сам судья заявил, что в момент конфликта он находился в подавленном эмоциональном состоянии, связанном с внесением его в украинскую базу "Миротворец", что повлияло на его поведение. Он уточнил, что оружие нашел за двое суток до конфликта, сомневался в пригодности травматического пистолета для стрельбы и планировал в ближайшее время сдать находку в УВД. Также судья подчеркивал, что неоднократно пытался примириться с потерпевшим. Он просил ВККС отказать в возбуждении дела.

Тришкин рассматривал уголовное дело координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также дела о терактах. Теперь материалы рассматривает другой судья. До работы во 2-м Западном окружном военном суде Тришкин был заместителем председателя Мещанского районного суда Москвы.