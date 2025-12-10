В РФ из ОАЭ экстрадировали находившегося в розыске более 10 лет россиянина

Фигурант обвиняется в организации убийства и мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в организации убийства и совершении мошенничества в особо крупном размере экстрадирован из ОАЭ в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован россиянин. Он обвиняется в организации убийства и совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала она.

По словам Волк, в ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленник в 2009-2010 годах взял в долг у совладельца одного из промышленных предприятий Саратовской области несколько десятков миллионов рублей. Взамен он обещал содействие в трудоустройстве на высокую должность, но обязательств не выполнил и распорядился средствами по своему усмотрению. Чтобы скрыть факт мошенничества и не возвращать деньги, мужчина создал организованную группу, участники которой за вознаграждение застрелили предпринимателя и ранили его знакомую во Франции.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый скрылся от правосудия за границей, в 2015 году он был объявлен в международный розыск.

"Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. Он задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче фигуранта был удовлетворен. Сегодня в аэропорту города Дубая он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сообщила Волк.