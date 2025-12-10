Экс-мэра Иванова арестовали за превышение должностных полномочий

Речь идет об Александре Шаботинском

Редакция сайта ТАСС

Александр Шаботинский © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главу областного центра Александра Шаботинского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя регионального правительства и экс-главу областного центра", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в судебном заседании Шаботинский возражал против избрания ему данной меры пресечения. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, Шаботинский с 2020 по 2024 год в должности зампредседателя правительства Ивановский области, используя свои должностные полномочия, создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку выполненных работ. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.