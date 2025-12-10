Двух курганцев задержали по подозрению в поджоге

По версии следствия, злоумышленники облили входную дверь квартиры и подожгли, из-за чего мужчина и женщина, находившиеся внутри, задохнулись от дыма

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали двоих жителей Кургана по подозрению в поджоге квартиры, приведшем к смерти мужчины и женщины. Возбуждено дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом). <…> К настоящему времени оба фигуранта задержаны и дали признательные показания. По месту их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствие предметы и сотовый телефон с видеозаписью совершенного поджога", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 7 декабря злоумышленники облили входную дверь квартиры в доме по улице Коли Мяготина бензином и подожгли. Мужчина и женщина, находившиеся внутри, задохнулись от дыма. Дочь погибшей и молодого человека, находившихся в квартире, удалось спасти сотрудникам МЧС.

Задержанные - двое мужчин 34 и 20 лет, оба ранее судимы. Им грозит лишение свободы сроком до 20 лет.