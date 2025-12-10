В Петербурге арестовали обвиняемую в убийстве новорожденного сына

По данным следствия, Анастасия Скворцова поместила своего сына в таз с водой и удерживала там, перекрыв ребенку доступ к кислороду

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 36-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в том, что утопила в тазу своего двухнедельного сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Скворцовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Срок меры - 7 февраля", - говорится в сообщении.

О задержании фигурантки сообщалось накануне. По данным следствия, 8 декабря Скворцова, находясь в квартире на улице Ушинского, поместила своего сына в таз с водой и удерживала там, перекрыв ребенку доступ к кислороду. Прокурор ходатайство следствия об аресте поддержал, сама женщина против меры пресечения не возражала.