В Москве арестовали обвиняемых в похищении человека и вымогательстве

Мужчина отдал злоумышленникам 62 тыс. рублей наличными и перевел на их банковский счет более 2 тыс. рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал обвиняемых в похищении молодого человека и вымогательстве у него денег в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). <…> По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 27 ноября фигуранты под обманным предлогом пригласили молодого человека на встречу около Кусковской улицы, где заставили его сесть в автомобиль. В машине соучастники потребовали передать им деньги, угрожали потерпевшему и применили к нему физическое насилие. Мужчина отдал злоумышленникам 62 тыс. рублей наличными и перевел на их банковский счет более 2 тыс. рублей. Вскоре после получения денежных средств фигуранты отпустили его.

Впоследствии фигуранты были задержаны. С ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение.