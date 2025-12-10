В Челябинске закончили следствие по делу о нелегальной продаже банковских карт

Общая сумма совершенных по ним транзакций превышает 730 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следователи полиции в Челябинске окончили предварительное расследование уголовного дела о неправомерном обороте 750 банковских карт, общая сумма транзакций по которым превышает 730 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Окончено предварительное расследование уголовного дела. <…> 17 фигурантов обвиняются в неправомерном обороте средств платежей, подделке документов, легализации и мошенничестве, совершенных в составе преступного сообщества. <…> Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По информации Волк, противоправную деятельность фигурантов ранее пресекли сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Челябинской области.

По версии следствия, злоумышленники изготавливали фиктивные официальные документы. Затем представляли их в офисы крупнейших российских кредитных организаций и оформляли банковские карты. После этого сбывали банковские карты на территории Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Республики Башкортостан. Впоследствии эти средства платежей использовались для вывода и обналичивания денег, полученных преступным путем.

По информации полиции, всего участниками реализовано не менее 750 банковских карт. Общая сумма совершенных по ним транзакций превышает 730 млн рублей. Также выяснилось, что предполагаемый организатор на полученные деньги приобрел две квартиры, дом с земельным участком и два автомобиля премиум-класса.