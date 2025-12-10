Виновного в смерти ребенка калининградца осудили на 22 года

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Житель Калининградской области признан виновным в поджоге из мести дома своей соседки, из-за чего погиб ее четырехлетний внук. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в областном суде.

"Суд установил, что 65-летний на момент совершения преступления житель Калининградской области Прусаков А. В. в состоянии алкогольного опьянения поджег дом своей знакомой, проживающей с ним по соседству в СНТ "Победа" в Калининграде. Причиной такого поступка послужило то, что женщина, как он посчитал, не доплатила ему за работы по обустройству бетонных дорожек у нее на участке. Приехавшие по вызову соседей пожарные обнаружили в доме тело четырехлетнего внука хозяйки дома, погибшего от отравления продуктами горения. Приговором Калининградского областного суда Прусакову А. В. за совершение описанных преступлений назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщила собеседница агентства.

Как было установлено во время судебного расследования, днем 13 сентября 2024 года мужчина, действуя умышленно с целью убийства 59-летней соседки, пришел к ее дому, облил бензином из пластиковой бутылки помещение веранды, поджег его и скрылся. Женщина смогла выбраться из загоревшегося здания.

В результате пожара дом был поврежден, стоимость восстановительных работ составляет 2,7 млн рублей. Кроме того, незадолго до поджога Прусаков украл у женщины электроинструменты, принадлежащие ее сыну, которые хранились в хозяйственном помещении. Размер ущерба составил 27 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по пп. "б", "в" ч. 2 ст. 158 (кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину); ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом); пп. "в", "е" ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом); ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога, общеопасным способом) УК РФ.

Вину признал частично

На стадии предварительного следствия и в судебном заседании Прусаков вину признал частично. Утверждал, что бензин на пороге дома разлил случайно, а о том, что мальчик гостит у бабушки, не знал, с ребенком был знаком и хорошо к нему относился.

При этом во время судебного следствия было установлено, что подсудимому было достоверно известно том, что внутри дома были люди - потерпевшая и ее внук. Об умысле на убийство свидетельствуют и показания свидетеля, которого Прусаков незадолго до расправы подговаривал убить потерпевшую за то, что она ему мало заплатила за работу.

Как ТАСС сообщили в СУ СК РФ по региону, в пользу потерпевшей стороны судом взыскан ущерб, причиненный преступлением, в размере 2,7 млн рублей. В пользу родителей погибшего мальчика взыскана компенсация морального вреда в сумме 6 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.