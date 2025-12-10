Главу Бижбулякского района Башкирии отправили под домашний арест

Речь идет об Артуре Зарипове

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд г. Уфы отправил под домашний арест обвиняемого в превышении полномочий главу Бижбулякского района Башкирии Артура Зарипова. По версии следствия, чиновник распорядился передать детям-сиротам небезопасные здания, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 10 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Согласно материалам, главу района обвинили в превышении полномочий (п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, зная, что несколько помещений не отвечают требованиям безопасности, распорядился вынести заключения о соответствии помещений требованиям и об их пригодности для проживания, и предоставил их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.