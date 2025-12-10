Мирошник: ВСУ за ноябрь выпустили по гражданским объектам почти 14,5 тыс. снарядов

Это более 480 прилетов в сутки, отметил посол по особым поручениям МИД РФ

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ноябре 2025 года выпустили по гражданским объектам на территории РФ не менее 14 497 боеприпасов, что составляет более 480 прилетов за сутки. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"ВСУ только за ноябрь 2025 года украинские вооруженные формирования совершили сотни военных преступлений против российского гражданского населения. За 30 дней ноября 2025 года украинскими вооруженными формированиями по российским гражданским объектам было выпущено не менее 14 497 боеприпасов, что составляет более 480 прилетов в сутки", - написал он.

По информации Мирошника в ноябре ВСУ предпринимали попытки атаковать объекты гражданской инфраструктуры в 33 субъектах Российской Федерации. Также он отметил, что силами ПВО предотвращена попытка нанесения удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронежской области.

"С февраля 2022 года украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 346 700 боеприпасов различных модификаций и калибров", - добавил представитель МИД РФ.