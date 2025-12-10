В кинозале в Абакане работал непроверенный облучатель воздуха

Заведено дело об административном правонарушении в сфере обращения медицинских изделий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Облучатель воздуха, безопасность которого не была подтверждена, использовали в кинотеатре в Абакане, где 3 ноября более 30 человек получили ожоги глаз. Об этом сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора по итогам проведенной проверки.

Ранее ТАСС сообщал, что днем 3 ноября во время сеанса в кинотеатре на улице Т. Шевченко в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа. Из находящихся в зале 70 человек с жалобами на ожоги глаз обратились, по разным данным, 32 или 33 человека. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

"По результатам надзорных мероприятий установлено, что для обеззараживания помещения кинозала применялось незарегистрированное медицинское изделие "Облучатель бактерицидный серии ОБН торговой марки TDM Electric ОБН-О-2х301", производства ООО "ТДМ" (ИНН 7724417909), качество, эффективность и безопасность которого не были подтверждены", - говорится в сообщении.

По факту выявленных в ходе проверки обстоятельств возбуждено дело об административном правонарушении в сфере обращения медицинских изделий. Материалы проверки направлены в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия для принятия мер реагирования.