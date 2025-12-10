Софийский суд отказал в экстрадиции россиянина Гречушкина в Ливан

По информации телеканала BTV, судьи не получили достаточно гарантий от ливанских властей, что ни по одному из предъявленных обвинений он не будет приговорен к смертной казни

СОФИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. Софийский городской суд отказался передать Ливану россиянина Игоря Гречушкина, задержанного по требованию этой страны. Как сообщает телеканал BTV, судьи не получили достаточно гарантий от ливанских властей, что ни по одному из предъявленных обвинений россиянин не будет приговорен к смертной казни.

Как указывает телеканал, суд также принял решение освободить россиянина из-под стражи, однако это произойдет лишь после рассмотрения дела в апелляционном суде.

Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на наблюдающего прокурора Ангела Кынева, уточняет, что решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции в течение семи дней. "Решение суда по отказу от экстрадиции в Ливанскую Республику будет обжаловано в течение 7 дней", - сообщил Кынев.

Гречушкин, имеющий гражданства России и Кипра, был задержан в международном аэропорту Софии на основании ордера Интерпола 5 сентября. Утверждается, что он является владельцем судна Rhosus, которое связывают со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. С этого судна в 2014 году было сгружено 2 750 тонн аммиачной селитры, которые хранились в морском порту Бейрута. Их возгорание привело 4 августа 2020 года к мощному взрыву, который опустошил несколько кварталов ливанской столицы. В результате погибли 235 человек, около 7 тыс. получили ранения.