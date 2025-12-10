В Карелии экс-депутата приговорили к 12 годам по делу об убийстве и покушении

По данным ТАСС, речь идет о Тимуре Зорнякове

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 декабря. /ТАСС/. Суд признал жителя Карелии виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц по найму, а также в попытке незаконно получить сведения, составляющие гостайну, сообщили в следственном управлении СК по региону. По данным ТАСС, речь идет о 53-летнем экс-депутате Петрозаводского горсовета Тимуре Зорнякове.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 2 года", - сказано в сообщении.

Одно из преступлений было совершено в сентябре 2002 года. В утреннее время Зорняков, действуя по найму, выстрелил из ручного гранатомета по проезжавшему вблизи дома №1 по набережной Варкауса в Петрозаводске бронированному автомобилю. В салоне находился предприниматель Леонид Белуга и его 28-летний водитель. Бизнесмен не пострадал, а находившийся за рулем мужчина погиб. За свои действия Зорняков получил $20 тыс.

Также Зорняков признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности, присвоении вверенного имущества в крупном размере и склонении к незаконному получению сведений, составляющих гостайну.

В частности, в январе 2022 года, являясь директором автономного учреждения республики, он издал приказ об установлении себе и работникам командировочных выплат в размерах, превышающих установленные действующими нормативно-правовыми актами суммы. В результате учреждению был причинен ущерб в общей сумме более 180 тыс. рублей. В период с июня по декабрь 2023 года, находясь в той же должности, он совершил хищение 900 тыс. рублей, полученных на компенсацию расходов на проживание в командировке, предоставив поддельные документы.

В июле 2023 года, не имея допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, Зорняков склонил своего знакомого, также не имеющего указанного допуска, к незаконному получению этих сведений.

О Зорнякове

Тимур Зорняков был арестован в мае 2024 года. На тот момент занимал должность директора АУ РК "Центр спортивной подготовки" и являлся депутатом городского совета Петрозаводска. В ноябре прошлого года городской совет досрочно прекратил депутатские полномочия Зорнякова. Бывший депутат заксобрания Карелии, боевой офицер спецназа ФСБ Зорняков имеет несколько наград, в том числе орден Мужества и медаль Суворова. В апреле суд отпустил его под домашний арест.