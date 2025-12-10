Военнослужащего ВСУ осудили на пожизненный срок за расстрел российских солдат

Игорь Скубак расстрелял двух военнопленных РФ

МАРИУПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил 41-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины Игоря Скубака к пожизненному заключению за расстрел российских военнопленных. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Верховный суд ДНР признал военнослужащего Украины виновным в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с военнопленными), п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 (убийство) УК РФ, и назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 10 июня 2025 года, находясь на позициях в лесопосадке, украинский военнослужащий расстрелял двух российских военнопленных.