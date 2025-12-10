В Петербурге в здании рынка произошел пожар

Площадь возгорания составляет 200 кв. м

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в здании Правобережного рынка в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"Здание Правобережного рынка, пожар по №1. Здание рынка, двухэтажное, второй степени огнестойкости, размером 25 на 100 м. <…> Происходит горение обстановки на площади 50 кв. метров", - сообщили в МЧС.

Позднее в ведомстве сообщили об увеличении площади пожара до 200 кв. м. В 17:44 мск пожару присвоили повышенный номер 2. Сведения о пострадавших уточняются.

Информация о пожаре поступила в 17:00 мск. Для ликвидации возгорания привлечено от МЧС 30 человек личного состава, задействовано шесть единиц техники.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры города, прокуратура Невского района устанавливает все обстоятельства возгорания в здании рынка по улице Дыбенко.

В новость внесены изменения (18:11 мск) - уточняется площадь пожара.