Братьев Ивана и Павла Громовых перевели под домашний арест

Громовы вместе с еще 11 фигурантами проходят обвиняемыми по делу о хищении около 245 млн рублей из городского бюджета и отмывании преступных доходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Суд перевел из-под стражи под домашний арест бывшего экс-председателя комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Ивана Громова и его брата, бизнесмена Павла Громова, которые вместе с еще 11 фигурантами проходят обвиняемыми по делу о хищении около 245 млн рублей из городского бюджета и отмывании преступных доходов. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд по ходатайству защиты изменил меру пресечения Ивану и Павлу Громовым с заключения под стражу на домашний арест", - рассказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.

О задержании и аресте обвиняемых сообщалось в декабре 2021 года. С августа 2023 года дело находится на рассмотрении в Смольнинском суде города. По версии следствия, Громовы и их соучастники с 2013 по 2018 год похитили почти 245 млн рублей, которые направлялись из бюджета Санкт-Петербурга на финансирование госполитики в сфере информации, информационных технологий, а также защиты информации и связи, в том числе на развитие государственной "Системы межведомственного электронного взаимодействия". Городской комитет по информатизации и связи заключал госконтракты с СПб ГУП "Информационно-аналитический центр" (ИАЦ), а оно в качестве оплаты за заведомо невыполненные работы и неоказанные услуги переводило деньги ООО "Тэсонэро компьютерс", после чего фигуранты делили преступный доход между собой.

Фактический руководитель фирмы Владислав Бельчиков пошел на досудебное соглашение со следствием и в октябре 2023 года получил по отдельному приговору суда условный срок. Другими подсудимыми по делу проходят экс-председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара, бывшие руководители СПб ГУП "ИАЦ" Евгений Корабельников, Евгений Герус и Андрей Овчаренко, а также еще семь фигурантов из числа должностных лиц комитета, сотрудников ГУП и "Тэсонэро компьютерс".

В июне 2024 года Смольнинский суд Петербурга по иску прокуратуры обратил в доход государства собственность обоих братьев Громовых и жены Павла Громова Светланы Гринь - земельный участок с домом в Московской области стоимостью 470 млн рублей.