Блогер Никита Ефремов получил условный срок

Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности

Редакция сайта ТАСС

Никита Ефремов © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к трем годам лишения свободы условно блогера и основателя сети магазинов одежды и обуви Никиту Ефремова (внесен в РФ в перечень экстремистов), обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"С учетом позиции государственного обвинителя Химкинской городской прокуратуры 25-летний житель Подмосковья Никита Ефремов осужден за финансирование экстремистской деятельности. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). <…> Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Установлено, что Ефремов, находясь на территории московского региона, подключил функцию ежемесячного автоматического списания средств и в период с августа 2021-го по февраль 2022 года осуществил семь безналичных переводов для обеспечения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

Ефремов родился в Москве в 1999 году. В 2016 году Ефремов решил заняться перепродажей модной модели кроссовок (Yeezy) и основал сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров Nikita Efremov. До своего задержания блогер выполнял роль менеджера на ресейл-платформе Nikita Efremov/NE, а также активно вел соцсети, в которых у него насчитывается более 1 млн подписчиков.