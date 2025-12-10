В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Эпицентр стихии находился в 102 км к северо-востоку от города Хатинохе

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано на острове Хонсю в Японии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 102 км к северо-востоку от города Хатинохе (северная префектура Аомори), где проживают около 220 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 34 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.