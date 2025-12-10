Защита бенефициара "Облкоммунэнерго" не смогла оспорить решение об аресте

Суд продлил срок содержания под стражей Алексею Боброву на три месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе решение об аресте бенефициара компании "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва до 15 февраля 2026 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

12 ноября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о заключении Боброва под стражу до 15 февраля 2026 года. Его адвокат обжаловал решение в областном суде, запросив более мягкую меру пресечения.

"Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, отменил постановление суда первой инстанции и вынес новое решение, которым удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей Боброву на 3 месяца по 15 февраля 2026 года", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций нескольких компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.