В Северной Осетии бывших следователей осудили за взятку в 7 млн рублей

Кумехова приговорили к восьми годам шести месяцам, Гозоеву дали семь лет лишения свободы

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 декабря. /ТАСС/. Два бывших следователя в Северной Осетии осуждены за взятку в 7 млн рублей для прекращения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

"УФСБ России по РСО-Алания выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя Северо-Западного МСО по г. Владикавказу СУ СК России по РСО-Алания Кумехова В. В. 1979 г. р. и старшего следователя Северо-Западного МСО по г. Владикавказу СУ СК России по РСО-Алания Гозоева М. Р. 1984 г. р., получивших взятку в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Установлено, что фигуранты получили взятку в размере 7 млн рублей за незаконное направление в суд ходатайства о прекращении уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ и назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Промышленный районный суд Владикавказа признал их виновными и приговорил Кумехова к восьми годам шести месяцам, Гозоева - к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Оба взяты под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.