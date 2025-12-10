ТАСС: глава Реутова остается в крайне тяжелом состоянии
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Реутова Филипп Науменко продолжает лечение в реанимации нейрохирургического отделения столичного НИИ Склифосовского, его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в медучреждении.
"Пациент Науменко Филипп Анатольевич находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для нейрохирургических больных в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС сообщил, что глава наукограда попал в ДТП на территории Нижегородской области. Его доставили в нейрохирургическое отделение НИИ Склифосовского. В медучреждении сообщили ТАСС, что состояние главы наукограда оценивается как крайне тяжелое.
Науменко возглавляет наукоград Реутов с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост заместителя главы города по вопросам экономики и промышленности.