В Липецкой области объявляли ракетную опасность

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

"Объявлена "Ракетная опасность" для Липецкой области", - говорится в сообщении.

Позднее губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил об отмене опасности.

В новость внесены изменения (20:22 мск) - добавлена информация об отмене опасности.