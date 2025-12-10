ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Липецкой области объявляли ракетную опасность

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону
16:51
обновлено 17:22

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

"Объявлена "Ракетная опасность" для Липецкой области", - говорится в сообщении.

Позднее губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил об отмене опасности. 

В новость внесены изменения (20:22 мск) - добавлена информация об отмене опасности.  

