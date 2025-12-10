В Липецкой области объявляли ракетную опасность
Редакция сайта ТАСС
16:51
обновлено 17:22
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.
"Объявлена "Ракетная опасность" для Липецкой области", - говорится в сообщении.
Позднее губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил об отмене опасности.
В новость внесены изменения (20:22 мск) - добавлена информация об отмене опасности.