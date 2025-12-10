Военный суд по делу о теракте в "Крокусе" изучил показания более 2 тыс. человек

В суде были исследованы протоколы осмотра места происшествия, а также предметы, заключения экспертиз, заключения специалистов и иные документы, содержащиеся в более чем 400 томах уголовного дела

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. показаний потерпевших и свидетелей было изучено в рамках представления доказательств стороной гособвинения по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле", жертвами которого стали 149 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В период с 4 августа 2025 года в суде были исследованы показания потерпевших (более 2 тысяч человек) и свидетелей со стороны обвинения, протоколы осмотра места происшествия, а также предметов (документов), заключения экспертиз, проведенных в ходе производства предварительного следствия, заключения специалистов и иные документы, содержащиеся в более чем 400 томах уголовного дела", - говорится в сообщении.