Экс-главу Староосколького округа Белгородской области арестовали за взятку

По версии следствия, Владимир Жданов получил от директора коммерческой организации через посредников более одного миллиона рублей за совершение действий в интересах данного юридического лица

Владимир Жданов © Сергей Бобылев/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Старооскольский суд заключил экс-главу Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Жданова под стражу на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

"С учетом позиции Старооскольской городской прокуратуры суд заключил под стражу бывшего главу администрации Старооскольского городского округа. <…> По версии следствия, в декабре 2024 года он получил от директора коммерческой организации через посредников более одного миллиона рублей за совершение действий в интересах данного юридического лица. <…> Сегодня судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре региона.

Ранее в отношении бывшего главы администрации Старооскольского городского округа было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).