Жителя Чечни осудили на 3,5 года за ранение бойца ММА Крайнова в Краснодаре

Мужчину признали виновным в хулиганстве и причинении ранения

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Житель Чеченской Республики, устроивший конфликт возле ночного клуба в Краснодаре в феврале этого года, признан Первомайским районным судом Краснодара виновным в хулиганстве и причинении ранения мужчине. Суд приговорил жителя Чечни к 3,5 года колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В феврале 2025 года в соцсетях широкое распространение получила видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчинами у одного из развлекательных заведений на улице Зиповской в Краснодаре. Полицейские Кубани задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, причастны к стрельбе в Краснодаре. Боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов получил тяжелые травмы в результате конфликта с посетителями ночного клуба, сообщили ТАСС в команде спортсмена.

"32-летний житель Чеченской Республики, который устроил конфликт возле ночного клуба, признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ, п. "д, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (хулиганство <…>, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия из хулиганских побуждений). Суд с учетом позиции гособвинителя по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в ночь на 9 февраля 2025 года у одного из охранников в ночном клубе на улице Зиповской и 32-летним мужчиной на улице у клуба произошел конфликт, в ходе которого житель Чечни достал пистолет, несколько раз выстрелил и скрылся вместе с приятелем.

Как сообщали ТАСС в команде бойца ММА Крайнова, спортсмен работал в охране ночного клуба. Он не пустил в заведение одну из компаний, возник конфликт, в ходе которого в бойца ММА и его товарища выстрелили из травматического пистолета. Пуля попала Руслану в глаз. Крайнову 29 лет, на его счету шесть побед и ни одного поражения в MMA.