В Петербурге на месте пожара в здании рынка обнаружили погибшего

Возгорание произошло в Невском районе города

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. В Невском районе Санкт-Петербурга один человек погиб из-за пожара в здании рынка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В ходе тушения пожара, к сожалению, обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.

Пожар произошел по адресу: улица Дыбенко, дом 16. Площадь составила 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано.

На месте работают специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории для контроля замера вредных веществ в воздухе в районе пожара.