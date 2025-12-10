В Воронеже несколько многоквартирных домов повреждены обломками БПЛА

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Несколько многоквартирных домов получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа. На месте дежурят автомобили скорой помощи, работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Гусев добавил, что дежурные силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к городу. "В результате поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы. Призываю воронежцев к бдительности и осторожности. В случае обнаружения подозрительного предмета отойдите от него, предупредите окружающих и немедленно сообщите по телефону 112", - проинформировал губернатор.

Глава Воронежской области отметил, что осмотр территории продолжается.