В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщило ГУ МЧС по региону

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотных воздушных судов введен на территории Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Внимание! Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна", - говорится в сообщении.