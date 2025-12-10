В Запорожской области свыше 1,4 тыс. абонентов остались без электричества

По словам главы региона Евгения Балицкого, это произошло из-за атаки БПЛА ВСУ по территории Каменско-Днепровского округа

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по территории Каменско-Днепровского округа Запорожской области, в результате без электроснабжения остались порядка 1 430 абонентов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"В Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 1 430 абонентов", - написал он.

Глава региона добавил, что опасность повторных ударов со стороны ВСУ сохраняется.