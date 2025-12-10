В Уфе спасли двух подростков из упавшего в шахту лифта с горячим паром

Жизни детей ничего не угрожает

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Спасатели в Уфе эвакуировали двух 15-летних подростков из лифта, который сорвался в шахту, пробил трубу с горячей водой и начал заполняться паром. Жизни детей ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"В МЧС Башкортостана поступило сообщение об аварии лифта с двумя детьми в шахте ниже первого этажа многоквартирного дома на улице Ахметова. Ситуация осложнялась тем, что лифт при падении пробил трубу горячего водоснабжения, и в кабину начал поступать горячий пар. Совместно с лифтерами специалисты пожарно-спасательной части № 32 Главного управления оперативно приступили к спасательной операции. Благодаря слаженным и профессиональным действиям из аварийной кабины лифта удалось успешно эвакуировать двух 15-летних подростков", - говорится в сообщении.

После осмотра медиками подростков отпустили домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.