В Воронеже эвакуировали 80 жителей поврежденного обломками БПЛА дома

Для них организован пункт временного размещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Воронежские власти временно эвакуировали 80 жителей дома в областном центре, который был поврежден в результате падения обломков БПЛА. В доме произошло обрушение лестничной клетки на одном из этажей, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в нескольких домах повреждены фасады и остекление. В одном из домов на одном из этажей обрушилась лестничная клетка, эвакуировали 80 человек. Для них организовали ПВР.

Гусев отметил, что возникло и было оперативно потушено возгорание в административном здании, также из-за повреждения ЛЭП наблюдаются перебои в с электричеством на нескольких улицах.

Глава региона добавил, что в левобережной части города в некоторых домах и в нескольких зданиях в правобережной части может снизиться температура теплоносителя, уже ведутся работы по восстановлению.