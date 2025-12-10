DPA: в Бранденбурге произошла крупная утечка нефти

Из-за аварии вытекло не менее 200 тыс. л, передает агентство

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Крупная утечка нефти из поврежденного трубопровода произошла в Бранденбурге на востоке Германии, в результате аварии вытекло не менее 200 тыс. л сырой нефти. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство окружающей среды региона.

По его данным, инцидент зафиксирован недалеко от общины Грамцов на трубопроводе, принадлежащем нефтеперерабатывающему заводу PCK. На месте происшествия находятся около 100 сотрудников пожарной службы, а также порядка 25 сотрудников самого НПЗ.

"В настоящее время информация о причинах и масштабе повреждений не может быть предоставлена", - отметили в ведомстве.

В свою очередь газета Märkische Oderzeitung уточнила, что авария произошла во время работ на нефтепроводе. В результате утечки из трубы вырвался фонтан нефти высотой около 25 м. Министр окружающей среды федеральной земли Бранденбург Ханка Миттельштедт сообщила, что планирует в четверг посетить место происшествия, чтобы оценить масштабы ущерба.

Инцидент был зафиксирован в Ценбеке, примерно в 3 км от центра Грамцова. По данным PCK, утечка нефти произошла из клапанной станции на трубопроводе, соединяющем Росток и Шведт. Работы по сбору нефти будут вестись еще несколько часов и возобновятся утром.

В свою очередь в PCK заявили, что, согласно предварительным данным, авария произошла из-за подготовительных работ к запланированной проверке трубопровода на безопасность.

"Умышленное внешнее вмешательство в настоящее время исключено", - констатировали представители НПЗ.