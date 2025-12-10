В Закарпатской области горит скит УПЦ

Площадь пожара составляет 150 кв. м

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свято-Покровский мужской скит, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), горит в селе Кострино Закарпатской области Украины. Об этом сообщили в областном отделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Скит был основан в 2001 году при деревянной церкви 1645 года постройки, перенесенной на это место в 1703 году.

"В настоящее время площадь пожара составляет 150 кв. м, здание монастыря тоже деревянное, поэтому огонь быстро распространяется. Однако спасатели, работающие на месте, отмечают, что угрозы перекидывания [огня] на деревянную церковь нет", - приводит агентство Укринформ слова пресс-секретаря отделения ГСЧС Натальи Батыр.