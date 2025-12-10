В Воронежской области на предприятии произошло возгорание из-за обломков БЛПА

По предварительным данным, пострадавших нет

ВОРОНЕЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Обломки сбитого БПЛА упали на территорию предприятия, расположенного в одном из муниципалитетов на юге Воронежской области. В результате возникло несколько локальных очагов возгорания, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, пострадавших нет. В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте. Оперативные службы находятся на местах", - написал он.

Он отметил, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух районов области и одного городского округа обнаружено, уничтожено и подавлено уже более трех беспилотных летательных аппаратов.