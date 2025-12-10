Собянин: силы ПВО сбили еще пять летевших на Москву БПЛА
Редакция сайта ТАСС
21:15
обновлено 22:24
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны отразила атаку пяти беспилотников, летевших на Москву.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.
Он уточнил, что средства ПВО уничтожили еще один БПЛА. На месте падения обломков работают оперативные службы.
Позже Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников, летевших на столицу.
В новость внесены изменения (00:47; 01:08; 01:24 мск) - увеличилось количество сбитых БПЛА.