В Орловской области объявляли ракетную опасность

Гражданам рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили в Орловской области. Об этом сообщает МЧС региона.

"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

Позже губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил об отмене ракетной опасности.

В новость внесены изменения (00:44 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.