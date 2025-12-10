Число летевших на Москву БПЛА достигло 27
Редакция сайта ТАСС
23:07
обновлено 23:49
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших Москву с начала суток.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили БПЛА, атаковавший Москву", - написал он в своем Telegram-канале. Экстренные службы работают на месте падения обломков.
Позже Собянин добавил, что отражена атака еще 18 беспилотников.
С начала суток сбили 27 БПЛА, летевших на столицу. В целом, за ночь уничтожили 28 беспилотников.
В новость внесены изменения (02:31; 02:39; 02:49 мск) - увеличилось количество уничтоженных БПЛА.