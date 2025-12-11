В якутском селе при пожаре погибли пять человек

Среди погибших оказались двое детей

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в якутском селе Октемцы. Погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

11 декабря рано утром поступило сообщение в пожарно-спасательную службу о том, что произошло возгорание в частном доме на улице Хангаласская в селе Октемцы Хангаласского района. Через 5 минут к месту вызова прибыли пожарные. На момент прибытия пожарного подразделения горели дом и гараж.

"В результате пожара огнем повреждены дом и гараж по всей площади. Общая площадь [составляет] 127 кв. м. На месте пожара обнаружены пять погибших, из них двое детей. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются дознавателем МЧС России", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 15 человек республиканской пожарной охраны и три единицы техники, уточнили в ведомстве.