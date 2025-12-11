В Приангарье мужчина по указанию телефонных мошенников поджег подстанцию

Его задержали и заключили под стражу

ИРКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Мужчина по указанию телефонных мошенников поджог трансформаторную подстанцию. Он задержан и заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Спустя несколько часов подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Выяснилось, что 22-летний местный житель совершил поджог по указанию телефонных мошенников. Свои противоправные действия молодой человек снимал на видео", - сообщила Волк.

Она добавила, что возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Мужчина заключен под стражу.

В результате возгорания трансформаторной подстанции в микрорайоне Юбилейный были обесточены 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. Подозреваемого задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД и оперативники УФСБ. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.