Главу ОПГ в Хабаровском крае осудили за нелегальный оборот черной икры

Ущерб превысил 40 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию главаря преступной группы, занимавшейся нелегальным оборотом черной икры, ущерб превысил 40 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Организатор преступной деятельности активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в связи с чем приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в сумме 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Приговор вынесли 44-летнему хабаровчанину. Его признали виновным по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные организованной группой).

Группу фигурант организовал в 2024 году. Икру участники закупили с августа по октябрь того же года в Ульчском районе. Общий объем партии превысил три тонны, стоимость оценивается в 40,3 млн рублей. Икра в пластиковых и стеклянных контейнерах хранилась на территории производственной базы в Комсомольске-на-Амуре. В конце октября 2024 года мешки с контейнерами погрузили в прицеп грузового тягача и перевезли на участок местности возле автодороги Хабаровск - Находка. Доставить партию хотели в Москву и Московскую область для дальнейшего хранения и реализации.

Уголовные дела в отношении других членов группы еще рассматриваются судом.