На западе США из-за проливных дождей могут эвакуировать 100 тыс. человек

В регионе ввели чрезвычайное положение

Кадры наводнений в западной части штата Вашингтон, вызванные проливными дождями © ТАСС/ Reuters/ Storyful

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. В штате Вашингтон из-за проливных дождей, которые стали причиной масштабных наводнений, 100 тыс. человек могут быть эвакуированы. Об этом сообщил телеканал АВС.

10 декабря губернатор штата Боб Фергюсон объявил о введении в регионе режима чрезвычайного положения. Он также призвал население быть готовым к возможной эвакуации.

Ранее сообщали, что более 9 млн жителей северо-западных штатов Айдахо, Вашингтон и Орегон могут оказаться в зоне наводнений из-за проливных дождей. Как отмечали специалисты национального метеобюро, эти территории столкнутся с эффектом атмосферной реки, когда огромные массы водяного пара из тропических и субтропических регионов приходят в более высокие широты. С понедельника здесь уже местами выпало до 200 мм осадков, еще столько же может выпасть в ближайшие дни. Отмечалось, что, например, в Вашингтоне в декабре средняя норма осадков составляет 146 мм, а в Орегоне - 179 мм.

Сообщалось, что из-за дождей уровень воды в местных реках может достичь уровня "сильного наводнения". Также возможны оползни и сели.