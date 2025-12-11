В Югре женщина перевела лжетрейдерам почти 9 млн рублей в попытке заработать

Пострадавшая познакомилась с мужчиной, который представился успешным трейдером и предложил попробовать зарабатывать на бирже

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как 53-летняя жительница города Когалыма перевела мошенникам почти 9 млн рублей. Злоумышленники действовали под видом трейдеров и предлагали заработать на бирже, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"53-летняя жительница Когалыма лишилась почти 9 млн рублей, став жертвой инвестиционного мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к преступлению", - сказано в сообщении.

Как сообщила пострадавшая сотрудникам полиции, на одном из сайтов она познакомилась с мужчиной, который представился успешным трейдером и предложил попробовать зарабатывать на бирже. Заинтересовавшись дополнительным доходом, она согласилась. Через некоторое время мужчина познакомил ее с якобы своим племянником - человеком, который, по его словам, уже более семи лет профессионально занимается торговлей на финансовых рынках. Именно он начал подробно объяснять, как работает инвестиционная платформа, и предложил начать с небольшой суммы, чтобы "протестировать" систему.

Женщина установила специальное приложение, зарегистрировалась на поддельной бирже и создала криптокошелек. После внесения первоначального взноса она действительно получила небольшой доход, который без проблем вывела - это усилило доверие к схеме. Затем с ней связался другой мужчина, представившийся куратором, который взял процесс "заработка" под свой контроль. В течение месяца он давал четкие инструкции: когда вкладывать, сколько, куда переводить, убедившись в "надежности", женщина оформила два кредита, один из которых - под залог своей квартиры, а также заняла деньги у коллеги.

Как подчеркнули в пресс-службе УМВД по Югре, в итоге женщина перевела в общей сложности 8,9 млн рублей на банковские реквизиты, предоставленные злоумышленниками. Однако после последнего перевода все контакты были потеряны: приложение перестало работать, куратор перестал отвечать, а средства на кошелек так и не поступили.